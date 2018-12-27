Лунін – велика дилема Реала: керівництво клубу розкололось на дві частини через українця

Український голкіпер Андрій Лунін опинився у складному становищі через брак ігрової практики. Його майбутнє оповите туманом.

Реал серйозно занепокоєний ситуацією екс-воротаря Зорі, який у першій частині сезону провів всього три матчі на клубному рівні, інформує Marca.

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Лунін повністю програє конкуренцію "Пічу" Куельяру та майже втратив шанс хоча б зрідка виступати у Кубку Іспанії. Наступним суперником Леганеса у турнірі стане Реал, проти якого українець не зможе зіграти за умовами орендної угоди між клубами. Фактично, потенційний виліт "пепінерос" вже на стадії 1/16 фіналу означатиме, що Андрій залишиться без практики до кінця сезону.

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Лунін через кар'єрний "заcтій" перетворився на велику дилему керівництва Реала, зазначає провідне мадридське видання. "Бланкос" планували попрощатись влітку з Кейлором Навасом та довірити українцеві роль №2 після Тібо Куртуа, однак зараз частина босів клубу вважає таке рішення занадто ризикованим, оскільки Андрій може повернутись на Бернабеу лише з трьома матчами за спиною.

Інша ж частина директорів Реала наполягає, що Луніна потрібно залишити в першій команді та довірити йому місце другого голкіпера попри незначний досвід виступів на високому рівні. На їхню думку, українець має всі задатки, щоб стати великим воротарем в майбутньому, і "бланкос" не даремно виграли за нього важку боротьбу у таких клубів як Сіті та Юнайтед.

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