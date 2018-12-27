Реал готовий викласти 50 млн за наступника Марсело – "вершкові" назвали цей трансфер пріоритетним

Мадридський Реал хоче виплатити Бетісу клаусулу за лівого захисника Хуніора Фірпо.

Лівий захисник Бетіса Хуніор Фірпо незабаром одягне футболку мадридського Реала, стверджує AS.

Барселона хоче перехопити у Реала "нового Варана"

"Вершкові" готові виплатити "огіркам" клаусулу за 22-річного футболіста у розмірі 50 млн євро. Боси мадридського клубу назвали цей трансфер пріоритетним.

Контракт Фірпо з Бетісом діє до 2023 року. У поточному сезоні він зіграв 15 матчів, забив 3 м'ячі та віддав 1 гольову передачу.

Екс-зірка Шахтаря як розмінна монета гранда та ще 8 сенсаційних переходів, які можуть підірвати трансферний ринок взимку