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Реал готовий викласти 50 млн за наступника Марсело – "вершкові" назвали цей трансфер пріоритетним

11:05 421 Читать на русском
Реал готовий викласти 50 млн за наступника Марсело – "вершкові" назвали цей трансфер пріоритетним
Хуніор Фірпо / Фото: соцмережі

Мадридський Реал хоче виплатити Бетісу клаусулу за лівого захисника Хуніора Фірпо.

Лівий захисник Бетіса Хуніор Фірпо незабаром одягне футболку мадридського Реала, стверджує AS.

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"Вершкові" готові виплатити "огіркам" клаусулу за 22-річного футболіста у розмірі 50 млн євро. Боси мадридського клубу назвали цей трансфер пріоритетним.

Контракт Фірпо з Бетісом діє до 2023 року. У поточному сезоні він зіграв 15 матчів, забив 3 м'ячі та віддав 1 гольову передачу.

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