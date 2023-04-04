Давіде Анчелотті планує відділитися від зіркового батька і розпочати самостійну кар'єру, інформує Marca.

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Молодий італієць веде переговори з Базелем щодо літнього призначення головним тренером. Швейцарський гранд провалює чемпіонат (всього 5 місце), але під керівництвом тимчасового виконувача обов'язків тренера Хайко Фогеля продовжує боротьбу в Лізі конференцій та Кубку. Керівництво клубу в міжсезоння готує масштабну перебудову, під яку й хочуть запросити 33-річного Анчелотті.

Давіде вже 11 років супроводжує батька Карло в його клубах – ПСЖ, Баварія, Наполі, Евертон, Реал. Анчелотті-молодший починав тренером з фізпідготовки, потім асистентом, а тепер має шанс попрацювати самостійно.

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