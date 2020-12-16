"Безумовно, такий клуб, як Реал Мадрид, є прикрасою кар'єри будь-якого гравця. Тому не дивно, що Андрій робить усе можливе, аби стати основним кіпером цього клубу. Зважаючи на вік, що для голкіпера є некритичним, та перебування упродовж всіх тренувань разом із командою, свій шанс у нього буде.

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Зараз потрібно зберігати спокій та психологічну впевненість. А той невдалий епізод у збірній стане для нього наукою і застереже від авантюр у матчах за Реал", – зазначив Великих в ексклюзивному інтерв'ю "Футбол 24".

Зазначимо, що Лунін перебуває в Реалі вже третій сезон, проте так і не дебютував за мадридців у офіційних зустрічах.

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