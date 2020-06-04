Хаверц зацікавлений у переході в Манчестер Юнайтед

Півзахисник Байєра Кай Хаверц має намір продовжити кар'єру в АПЛ та вже обрав пріоритетний варіант.

Хаверц всерйоз розглядає можливість трансферу в Манчестер Юнайтед, інформує Manchester Evening News.

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Як зазначається, німець розглядає варіант продовження кар'єри в АПЛ вже з наступного сезону. У послугах півзахисника зацікавлений особисто наставник манкуніанців Уле Гуннар Сульшер. Додамо, що Кай викликав інтерес не тільки "червоних дияволів" – на хавбека полюють Баварія, Реал, Барселона та Манчестер Сіті.

До слова, Хаверц провів у складі Байєра 38 поєдинків, у яких відзначився 15 голами та 8 асистами.

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