Раніше уже повідомлялося, що влітку 2021-го Реал зосередиться на підписанні Кіліана Мбаппе. Француз нібито навіть повідомив про це ПСЖ, а мадридці не придбали нікого під час минулого трансферного вікна, щоб зберегти гроші на майбутнє.

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Однак, за інформацією Marca, Мбаппе може стати не єдиною суперзіркою, яка опиниться на Сантьяго Бернабеу. В Мадриді розраховували придбати Ерлінга Холанда лише влітку 2022-го, але стрімкий прогрес норвежця змушує Королівський клуб коригувати свої плани.

Зазначається, що в контракті Холанда з Борусією Д є пункт про викуп за 75 млн євро, але Реал не буде його активувати, оскільки дорожить прекрасними стосунками з німецьким клубом. "Джмелі" вивели на топовий рівень Ашрафа Хакімі, а тепер спробують повторити цей трюк із Рейньєром. Саме тому "вершкові" можу заплатити значно більшу ціну, ніж передбачає клаусула.

Таким чином, вже через рік у розпорядженні Реала може опинитися обидва найперспективніших нападники сучасності. На думку скаутів мадридців, Мбаппе і Холанд легко зможуть вписатися в рамки однієї системи, доповнюючи один одного.

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