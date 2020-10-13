Ранее уже сообщалось, что летом 2021-го Реал сосредоточится на подписании Килиана Мбаппе. Француз якобы даже сообщил об этом ПСЖ, а мадридцы не приобретали никого во время прошлого трансферного окна, чтобы сохранить деньги на будущее.

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Однако, по информации Marca, Мбаппе может стать не единственной суперзвездой, которая окажется на Сантьяго Бернабеу. В Мадриде рассчитывали приобрести Эрлинга Холанда только летом 2022-го, но стремительный прогресс норвежца заставляет Королевский клуб корректировать свои планы.

Отмечается, что в контракте Холанда с Боруссией Д есть пункт о выкупе за 75 млн евро, но Реал не будет его активировать, поскольку дорожит прекрасными отношениями с немецким клубом. "Шмели" вывели на топовый уровень Ашрафа Хакими, а теперь попытаются повторить этот трюк с Рейньером. Именно поэтому "сливочные" могу заплатить гораздо большую цену, чем предусматривает клаусула.

Таким образом, уже через год в распоряжении Реала может оказаться оба наиболее перспективных нападающих современности. По мнению скаутов мадридцев, Мбаппе и Холланд легко смогут вписаться в рамки одной системы, дополняя друг друга.

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