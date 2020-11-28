Серхіо Рамос є далеко не єдиним гравцем Реала, майбутнє якого залишається невизначеним.

Мадридці навіть не починали переговори щодо нових контрактів Модріча та Васкеса, повідомляє Marca.

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Угоди обох закінчуються влітку 2021-го, тому вже із січня вони можуть починати переговори з іншими клубами, а потім йти безкоштовно. Реал приділив велику увагу Рамосу, натомість інші гравці відійшли на другий план. Покинути Сантьяго Бернабеу може і Начо, хоча його контракт розрахований до літа 2022-го.

Додамо, що Модріч виступає за Реал з 2012 року, а Васкес виховувався у системі клубу з 2007-го.

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