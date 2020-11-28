Серхио Рамос является далеко не единственным игроком Реала, будущее которого остается неопределенным.

Мадридцы даже не начинали переговоры относительно новых контрактов Модрича и Васкеса, сообщает Marca.

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Соглашения обоих заканчиваются летом 2021-го, поэтому уже с января они могут вступать в переговоры с другими клубами, а потом уходить бесплатно. Реал уделил большое внимание Серхио Рамосу, зато другие игроки отошли на второй план. Покинуть Сантьяго Бернабеу может и Начо, хотя его контракт рассчитан до лета 2022-го.

Добавим, что Модрич выступает за Реал с 2012 года, а Васкес воспитывался в системе клуба с 2007-го.

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