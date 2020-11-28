Іспанець не бажає йти на зменшення зарплати заради переходу в Севілью на орендній основі, повідомляє AS.

Іско готовий покинути Реал вже у січні

Зазначається, що Іско погодиться на оренду лише до того клубу, який зможе запропонувати таку саму зарплатню, яку він отримує у Мадриді. Андалусійці ж вважають запити хавбека завищеними.

До слова, іспанець відіграв лише у 7 матчах у складі Реала у поточному сезоні, не відзначившись жодними результативними діями.

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