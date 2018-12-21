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Реал і Манчестер Юнайтед поборються за оборонця Порту Мілітао

10:18 281 Читать на русском
Реал і Манчестер Юнайтед поборються за оборонця Порту Мілітао
Едер Мілітао / AFP

Центральний захисник Порту Едер Мілітао потрапив до списку трансферних цілей мадридського Реала та англійського Манчестер Юнайтед.

Талановитий бразилець може покинути португальську Прімейру, повідомляє A Bola.

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За інформацією видання, 20-річним Мілітао активно цікавляться європейські топ-клуби – Реал і Манчестер Юнайтед. У контракті центрбека з Порту прописана клаусула в розмірі 50 млн євро. Скільки готові запропонувати за Едера "вершкові" та "червоні дияволи" – наразі невідомо.

Мілітао є вихованцем Сан-Паулу, а до Порту перебрався минулого літа за 4 млн євро. Раніше ним цікавився лондонський Челсі.

У сезоні 2018/19 Едер Мілітао провів 17 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч, та допоміг Порту без проблем вийти до плей-офф ЛЧ.

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