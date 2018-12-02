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Челсі вступив у боротьбу за оборонця Порту Мілітао

10:44 91 Читать на русском
Челсі вступив у боротьбу за оборонця Порту Мілітао
Едер Мілітао / фото із соцмереж

Захисник Порту Едер Мілітао потрапив до сфери зацікавлень лондонського Челсі.

Челсі став новим претендентом на бразильського оборонця, повідомляє Daily Mail.

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Мілітао грає за Порту лише півроку, переїхавши із Сан-Паулу минулого літа, але його сильні виступи в Португалії вже зацікавили відразу кілька європейських топ-клубів.

Англійським Манчестер Юнайтед та Евертону, а також туринському Ювентусу вже приписували інтерес до центрбека. Влітку Манчестер Сіті ледь не підписав Мілітао, але він зрештою обрав Порту.

У сезоні 2018/18 Едер Мілітао провів 13 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч.

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