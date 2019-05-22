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Реал хоче підписати Мбаппе, у якого конфлікт з ПСЖ

12:50 1606 Читать на русском
Реал хоче підписати Мбаппе, у якого конфлікт з ПСЖ
Кіліан Мбаппе і Томас Тухель / Reuters

Мадридський Реал може скористатися напруженими стосунками Кіліана Мбаппе і його поточного клубу.

"Вершкові" уважно слідкують за зіркою парижан, інформує L'Equipe.

Мбаппе розлючений на ПСЖ через Тухеля, – Le Parisien

У Мадриді позитивно сприйняли слова 20-річного француза на церемонії вручення призу найкращому гравцеві сезону в Лізі 1. Мбаппе натякнув, що готовий до змін у кар'єрі. Трансфер в Реал – найбільш імовірний варіант для форварда збірної Франції. Однак ПСЖ встановив серйозний цінник на свого бомбардира – 250 мільйонів євро.

До списку потенційних цілей Реала на трансферне вікно також входять Поль Погба та Еден Азар.

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Теги
Іспанія Трансфери Реал Мадрид Реал Мадрид Трансфери Реал Мадрид Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе
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