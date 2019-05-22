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Реал хочет подписать Мбаппе, у которого конфликт с ПСЖ

12:50 155 Читати українською
Реал хочет подписать Мбаппе, у которого конфликт с ПСЖ
Килиан Мбаппе і Томас Тухель / Reuters

Мадридский Реал может воспользоваться напряженными отношениями Килиана Мбаппе и его текущего клуба.

"Сливочные" внимательно следят за звездой парижан, информирует L'Equipe.

Мбаппе в ярости на ПСЖ из-за Тухеля, – Le Parisien

В Мадриде положительно восприняли слова 20-летнего француза на церемонии вручения приза лучшему игроку сезона в Лиге 1. Мбаппе намекнул, что готов к изменениям в карьере. Трансфер в Реал – наиболее вероятный вариант для форварда сборной Франции. Однако ПСЖ установил серьезный ценник на своего бомбардира – 250 млн евро.

В список потенциальных целей Реала на трансферное окно также входят Поль Погба и Эден Азар.

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