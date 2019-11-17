Реал готовий продати Йовіча, щоб підписати молоду зірку Челсі

Мадридський Реал планує підсилитись вінгером Челсі та збірної Англії Каллумом Хадсоном-Одоєм.

Королівський клуб розглядає 19-річного футболіста як бюджетну альтернативу Кіліану Мбаппе, якого ПСЖ відпустить тільки за рекордну суму.

Зідан відповів на жорстку заяву Леонардо щодо Мбаппе

Орієнтовна вартість англійця – 120 мільйонів євро. Мадридці можуть заради цього трансферу продати форварда Луку Йовіча, чия кар'єра на Сантьяго Бернабеу поки не складається вдало, інформує El Desmarque.

Нагадаємо, що Хадсон-Одой раніше був близький до переходу в Баварію, але згодом підписав контракт з Челсі до 2024-го року. В поточному сезоні він зіграв 6 матчів в АПЛ і 3 в Лізі чемпіонів.

Йовіч після переходу в Реал покинув свою наречену з немовлям заради спокусливої моделі