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Реал готовий продати Йовіча, щоб підписати молоду зірку Челсі

09:33 493 Читать на русском
Реал готовий продати Йовіча, щоб підписати молоду зірку Челсі
Каллум Хадсон-Одой

Мадридський Реал планує підсилитись вінгером Челсі та збірної Англії Каллумом Хадсоном-Одоєм.

Королівський клуб розглядає 19-річного футболіста як бюджетну альтернативу Кіліану Мбаппе, якого ПСЖ відпустить тільки за рекордну суму.

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Орієнтовна вартість англійця – 120 мільйонів євро. Мадридці можуть заради цього трансферу продати форварда Луку Йовіча, чия кар'єра на Сантьяго Бернабеу поки не складається вдало, інформує El Desmarque.

Нагадаємо, що Хадсон-Одой раніше був близький до переходу в Баварію, але згодом підписав контракт з Челсі до 2024-го року. В поточному сезоні він зіграв 6 матчів в АПЛ і 3 в Лізі чемпіонів.

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Челсі Челсі Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Лука Йовіч Лука Йовіч Каллум Хадсон-Одой Каллум Хадсон-Одой
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