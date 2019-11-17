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Реал готов продать Йовича, чтобы подписать молодую звезду Челси

09:33 64 Читати українською
Реал готов продать Йовича, чтобы подписать молодую звезду Челси
Каллум Хадсон-Одой

Мадридский Реал планирует усилиться вингером Челси и сборной Англии Каллум Хадсоном-Одоем.

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Ориентировочная стоимость англичанина – 120 миллионов евро. Мадридцы могут ради этого трансфера продать форварда Луку Йовича, чья карьера на Сантьяго Бернабеу пока не складывается удачно, информирует El Desmarque.

Напомним, что Хадсон-Одой ранее был близок к переходу в Баварию, но впоследствии подписал контракт с Челси до 2024-го года. В текущем сезоне он сыграл 6 матчей в АПЛ и 3 в Лиге чемпионов.

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Теги
Челси Челси Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Лука Йович Лука Йович Каллум Хадсон-Одой Каллум Хадсон-Одой
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