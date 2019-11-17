Реал готов продать Йовича, чтобы подписать молодую звезду Челси

Мадридский Реал планирует усилиться вингером Челси и сборной Англии Каллум Хадсоном-Одоем.

Королевский клуб рассматривает 19-летнего футболиста как бюджетную альтернативу Килиану Мбаппе, которого ПСЖ отпустит только за рекордную сумму.

Зидан ответил на жесткое заявление Леонардо по Мбаппе

Ориентировочная стоимость англичанина – 120 миллионов евро. Мадридцы могут ради этого трансфера продать форварда Луку Йовича, чья карьера на Сантьяго Бернабеу пока не складывается удачно, информирует El Desmarque.

Напомним, что Хадсон-Одой ранее был близок к переходу в Баварию, но впоследствии подписал контракт с Челси до 2024-го года. В текущем сезоне он сыграл 6 матчей в АПЛ и 3 в Лиге чемпионов.

Йович после перехода в Реал покинул свою невесту с младенцем из-за соблазнительной модели