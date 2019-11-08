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Зідан відповів на жорстку заяву Леонардо щодо Мбаппе

20:53 773 Читать на русском
Зідан відповів на жорстку заяву Леонардо щодо Мбаппе
Зінедін Зідан / фото: Реал

Головний тренер Реала Зінедін Зідан не вважає, що його висловлювання щодо нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе могли когось образити.

Раніше спортивний директор ПСЖ Леонардо поскаржився на те, що французький фахівець занадто часто говорить про інтерес до 20-річного нападника.

Спортивний директор ПСЖ Леонардо: Мене дратує, що Зідан часто говорить про Мбаппе

"Все те, що я сказав, раніше говорив і сам Кіліан. Він мріє одного разу надіти футболку Реала. Ось і все, що я сказав.

Кажу про це сьогодні знову і буду повторювати кожного дня. Мені більше немає чого сказати Леонардо. Я можу говорити все, що захочу", – наводить слова Зідана Daily Mail.

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У цьому сезоні Мбаппе провів за парижан 11 матчів у всіх турнірах, забив дев'ять голів і зробив чотири результативні передачі. Його контракт з ПСЖ розрахований до червня 2022 року.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Зінедін Зідан Зінедін Зідан Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе Леонардо Араужо Леонардо Араужо ПСЖ ПСЖ
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