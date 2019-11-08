Зідан відповів на жорстку заяву Леонардо щодо Мбаппе

Головний тренер Реала Зінедін Зідан не вважає, що його висловлювання щодо нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе могли когось образити.

Раніше спортивний директор ПСЖ Леонардо поскаржився на те, що французький фахівець занадто часто говорить про інтерес до 20-річного нападника.

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"Все те, що я сказав, раніше говорив і сам Кіліан. Він мріє одного разу надіти футболку Реала. Ось і все, що я сказав.

Кажу про це сьогодні знову і буду повторювати кожного дня. Мені більше немає чого сказати Леонардо. Я можу говорити все, що захочу", – наводить слова Зідана Daily Mail.

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У цьому сезоні Мбаппе провів за парижан 11 матчів у всіх турнірах, забив дев'ять голів і зробив чотири результативні передачі. Його контракт з ПСЖ розрахований до червня 2022 року.