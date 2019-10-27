Йовіч після переходу в Реал покинув свою наречену з немовлям заради спокусливої моделі

Статус гравця мадридського Реала підвищив попит на Луку Йовіча серед прекрасної половини людства.

Сербська модель Софія Мілошевіч полонила серце зіркового форварда Реала Луки Йовіча, повідомляє The Sun.

Галатасарай – Реал: Зідан намагався пояснити Йовічу тактичну схему, але форвард не зрозумів ні слова – курйоз тижня

Влітку 21-річний гравець перебрався з Франкфурта, де захищав кольори Айнтрахта, в Мадрид. У Німеччині форвард залишив свою дівчину Анжелу Манітасевіч, яка виховує їхнього семимісячного сина – Девіда. Лука перебував у стосунках із Анжелою з 2014 року.

Вже в серпні Йовіча помічали в столиці Іспанії в компанії нової пасії. Пара намагається тримати стосунки в таємниці, оскільки Йовіч не заявляв про розрив з Манітасевіч.

Нове кохання негативно вплинуло на рівень гри серба. За 7 матчів Ла Ліги форвард ще жодного разу не відзначився голом. Проте, дивлячись на фото Софії, Луку можна зрозуміти.

Зідан перебуває у критичній ситуації: "пекельний фінал" з нещадним тиском ЗМІ та новим тренером на горизонті