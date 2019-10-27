toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ВЕСТ ХЕМ - ШЕФФІЛД ЮНАЙТЕД МАНЧЕСТЕР СІТІ - АСТОН ВІЛЛА

Йовіч після переходу в Реал покинув свою наречену з немовлям заради спокусливої моделі

15:30 1243 Читать на русском
Йовіч після переходу в Реал покинув свою наречену з немовлям заради спокусливої моделі
Софія Мілошевіч / Фото з відкритих джерел

Статус гравця мадридського Реала підвищив попит на Луку Йовіча серед прекрасної половини людства.

Сербська модель Софія Мілошевіч полонила серце зіркового форварда Реала Луки Йовіча, повідомляє The Sun.

Галатасарай – Реал: Зідан намагався пояснити Йовічу тактичну схему, але форвард не зрозумів ні слова – курйоз тижня

Влітку 21-річний гравець перебрався з Франкфурта, де захищав кольори Айнтрахта, в Мадрид. У Німеччині форвард залишив свою дівчину Анжелу Манітасевіч, яка виховує їхнього семимісячного сина – Девіда. Лука перебував у стосунках із Анжелою з 2014 року.

Вже в серпні Йовіча помічали в столиці Іспанії в компанії нової пасії. Пара намагається тримати стосунки в таємниці, оскільки Йовіч не заявляв про розрив з Манітасевіч.

Нове кохання негативно вплинуло на рівень гри серба. За 7 матчів Ла Ліги форвард ще жодного разу не відзначився голом. Проте, дивлячись на фото Софії, Луку можна зрозуміти.

Зідан перебуває у критичній ситуації: "пекельний фінал" з нещадним тиском ЗМІ та новим тренером на горизонті

blog_ava
Динамо – Карпати: анонс матчу УПЛ
Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Дівчата футболістів Лука Йовіч Лука Йовіч
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Львів – Десна: анонс матчу УПЛ
    Україна — 09:00435 Львів – Десна: анонс матчу УПЛ
1
год
:
50
хв
Ліверпуль
18:30
Тоттенхем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук