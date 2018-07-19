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Реал чекає на пропозиції щодо Тео Ернандеса

20:30 453 Читать на русском
Реал чекає на пропозиції щодо Тео Ернандеса
Тео Ернандес (ліворуч) / фото із соцмереж

Мадридський Реал готовий віддати в оренду або навіть продати лівого захисника Тео Ернандеса, який не зумів стати основним виконавцем на Бернабеу.

20-річний оборонець може покинути склад "вершкових", повідомляє Marca.

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Зараз менеджмент Реала відпрацьовує варіанти з орендою Ернандеса-молодшого чи продаж із можливістю зворотнього викупу. Упродовж найближчих днів мадридці очікують на пропозиції від зацікавлених клубів. Якщо ж реальних варіантів не буде, то захисник продовжить боротьбу за місце в основі "галактікос".

Однією з перепон на шляху трансфера є висока зарплата вихованця Атлетіко. На Сантьяго Бернабеу Тео Ернандес заробляє орієнтовно 5 млн євро на рік.

У сезоні 2017/18 Ернандес провів 13 матчів у Ла Лізі.

Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Трансфери Тео Ернандес Тео Ернандес Трансфери Реал Мадрид Трансфери Чемпіонату Іспанії
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