Реал чекає на пропозиції щодо Тео Ернандеса

Ліга Європи — 21:15 330
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УЄФА дозволив Зорі грати на Славутич-Арені кваліфікаційний раунд Ліги Європи
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Аліссон в Ліверпуль: переможці та лузери рекордного трансферу, який може вплинути на долю ЛунінаАнглія — 20:40 3012
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Рибка буде грати у Другій лізі Туреччини, – ЗМІТуреччина — 20:17 1015
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Критика, політика, VAR: перша прес-конференція Луїса Енріке в статусі тренера збірної ІспаніїІспанія — 19:26 505
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Телеканали Футбол 1/2 транслюватимуть Серію А замість Ла ЛігиІталія — 16:53 4132
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