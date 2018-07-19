Реал ждет предложения по Тео Эрнандесу

Мадридский Реал готов отдать в аренду или даже продать левого защитника Тео Эрнандеса, который не сумел стать основным исполнителем на Бернабеу.

20-летний защитник может покинуть состав "сливочных", сообщает Marca.

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Сейчас менеджмент Реала отрабатывает варианты с арендой Эрнандеса-младшего или продажей с возможностью обратного выкупа. В течение ближайших дней мадридцы ожидают предложения от заинтересованных клубов. Если же реальных вариантов не будет, то защитник продолжит борьбу за место в основе "галактикос".

Одной из преград на пути трансфера является высокая зарплата воспитанника Атлетико. На Сантьяго Бернабеу Тео Эрнандес зарабатывает ориентировочно 5 млн евро в год.

В сезоне 2017/18 Эрнандес провел 13 матчей в Ла Лиге.