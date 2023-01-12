Відчутна перевага мадридців трансформувалась у гол на 39-й хвилині. Кюмерт збив Бензема у карному майданчику, і сам француз чітко реалізував пенальті. Втім, Реал розгубив перевагу на перших секундах по перерві. Лукас Васкес "проспав" Ліно, який одним дотиком розстріляв Куртуа.

Реал вийшов у фінал Суперкубка Іспанії, перегравши Валенсію у серії пенальті – Куртуа дав майстер-клас для Луніна

Команди більше не забивали ні в основний час, ні в екстратаймах, тому все вирішила серія пенальті. Реал бив безпомилково, а от у Валенсії невдача спіткала бідаку Кюмерта (над воротами) і Гайю (слабко по центру).