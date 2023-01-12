Реал – Валенсія – 1:1 (4:3) – відео голів та огляд півфіналу Суперкубка Іспанії
10:59 - Читать на русском
Реал дотиснув Валенсію у півфінальному поєдинку Суперкубка Іспанії. Дивіться відео голів та огляд матчу.
осн. час ( 1 : 1 )
пен. ( 4 : 3 )
завершено
Самуель Ліно 46’
46’ Самуель Ліно
Відчутна перевага мадридців трансформувалась у гол на 39-й хвилині. Кюмерт збив Бензема у карному майданчику, і сам француз чітко реалізував пенальті. Втім, Реал розгубив перевагу на перших секундах по перерві. Лукас Васкес "проспав" Ліно, який одним дотиком розстріляв Куртуа.
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Команди більше не забивали ні в основний час, ні в екстратаймах, тому все вирішила серія пенальті. Реал бив безпомилково, а от у Валенсії невдача спіткала бідаку Кюмерта (над воротами) і Гайю (слабко по центру).
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