Реал – Ейбар: Зідану підкориться вражаюче досягнення

Матч 28-го туру ЛА Ліги проти Ейбара матиме особливе значення для наставника Реала Зінедіна Зідана.

Поєдинок, яким мадридці здійснять рестарт сезону, стане для француза 200-м на посаді головного тренера "вершкових", повідомляє AS.

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За інформацією видання, Зідан стане лише третім фахівцем в історії клубу, який подолає позначку у 200 поєдинків. Довше керували командою лише Вісенте дель Боске (246) та Мігель Муньйос (605).

До слова, Зідан дебютував на чолі Реала в січні 2016 перемогою над Депортіво (5:0). Наразі фахівець перебував на лавці мадридців у 134 матчах Ла Ліги, 40 поєдинках Ліги чемпіонів, 15 зустрічах Кубка Іспанії, 4 іграх клубного ЧС, а ще 4 Суперкубків Іспанії і 2 Суперкубків УЄФА. Реал під керівництвом француза здобув 131 перемогу (65,8%), 42 нічиї (21,1%) і зазнав 26 поразок (13,1%).

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