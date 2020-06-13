Реал – Эйбар: Зидану покорится впечатляющее достижение

Матч 28-го тура Ла Лиги против Эйбара будет иметь особое значение для наставника Реала Зинедина Зидана.

Поединок, которым мадридцы осуществлят рестарт сезона, станет для француза 200-м на посту главного тренера "сливочных", сообщает AS.

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По информации издания, Зидан станет лишь третьим специалистом в истории клуба, который преодолеет отметку в 200 поединков. Дольше руководили командой только Висенте дель Боске (246) и Мигель Муньос (605).

К слову, Зидан дебютировал во главе Реала в январе 2016-го победой над Депортиво (5:0). Специалист находился на скамейке мадридцев в 134 матчах Ла Лиги, 40 поединках Лиги чемпионов, 15 встречах Кубка Испании, 4 играх клубного ЧМ, а еще 4 Суперкубков Испании и 2 Суперкубков УЕФА. Реал под руководством француза одердал 131 победу (65,8%), 42 ничьи (21,1%) и потерпел 26 поражений (13,1%).

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