Обладатель Лиги чемпионов уже выбрал список игроков, которые смогут принять участие в поединке за Суперкубок УЕФА с Айнтрахтом.

На официальном сайте УЕФА появились заявки Реала и Айнтрахта на поединок за Суперкубок УЕФА. В список "сливочных" попал и голкипер Андрей Лунин.

"Куда пошел Лунин?": украинец сконфузился манерой отражения пенальти и стал жертвой насмешек

Вратари: Куртуа, Лунин.

Защитники: Карвахаль, Милитао, Алаба, Вальехо, Начо, Одриосола, Рюдигер, Менди.

Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Васкес, Чуамень, Себальос, Камавинга.

Нападающие: Азар, Бензема, Асенсио, Винисиус, Родриго, Мариано.

Добавим, что Реал и Айнтрахт встретятся 10 августа в битве за Суперкубок УЕФА, поединок состоится в Хельсинки. Начало в 22:00.

Реал провел финальную репетицию перед Суперкубком УЕФА, уверенно обыграв Ювентус – Лунин наблюдал за Куртуа