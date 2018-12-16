РБ Лейпциг розгромив Майнц: 15 тур Бундесліги, матчі неділі

В рамках 15 туру Бундесліги РБ Лейпциг не зазнав проблем у матчі з Майнцом. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2018/19, 15 тур

РБ Лейпциг – Майнц – 4:1

Голи: Поульсен, 14, 19, Вернер, 74, 88 – Онісіво, 38

Айнтрахт – Байєр – початок матчу о 19:00

РБ Лейпциг без проблем впорався з Майнцом. В дебюті гри Поульсен двічі результативно замкнув флангові передачі Кампля і Вернера. До перерви Онісіво скоротив відставання, але такий рахунок тривав до 74 хвилини, коли Вернер обіграв захисника та воротаря і закотив м'яч у порожні ворота. Тімо поставив крапку під завісу матчу, змістившись з флангу у штрафний і пробивши точно у дев'ятку.

Завдяки цій перемозі РБ Лейпциг набрав 28 очок і наблизився до Баварії, Майнц з 19 пунктами розташувався на 10 місці.