Айнтрахт підходив до домашки з Аугсбургом на толі 4-матчевої безвиграшної серії. Вона призвела до того, що Аугсбург наблизився на дистанцію в три очки, претендуючи на шосте місце – а саме там засіли франкфуртці. Словом, підопічним Діно Топмеллера треба було перемагати.

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Втім, вже на 13-й хвилині "орли" пропустили гол. Гості вийшли вперед зусиллями Варгаса, якому асистував Деміровіч. 26-ти річний Ермедін віддав 9-ту гольову передачу в поточному розіграші Бундесліги. Рахунок 0:1 тримався до самого кінця першого тайму – і навіть трохи довше.

Айнтрахт відігрався за дев'ять хвилин по перерві (голом відзначився Шаїбі), а ще через шість хвилин Екітіке вивів господарів уперед. 2:1. Цікавіших моментів команди вже не створювали, хоча і до цього веселим матч не назвати – в основний час Аугсбург навіть на 0,5 очікуваних голів не награв, а Франкфурт не дотягнув і до 1,0.

Тим не менш, на останніх секундах "орли" добили суперника зусиллями Мармуша. Він забив у порожні ворота після кутового, на який пішов голкіпер гостей. 3:1! Саме з цим рахунком матч і добіг кінця. Айнтрахт залишився на шостій позиції у зоні ЛЄ, відірвавшись від сьомого Аугсбурга на 6 залікових балів.

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