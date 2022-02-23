"Настало непростое время для Украины. Все мы следим за происходящими на фронте событиями.

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Наша команда хочет поблагодарить всех бойцов и тех, кто занимается обороной нашего государства. Вместе – мы сила и все мы – в единстве. Слава Украине! Героям слава!" – сказал капитан Вереса Богдан Когут в видеоролике, который ровенчане презентовали в своих соцсетях.

Напомним, на зимнюю паузу подопечные Юрия Вирта ушли на девятой строчке турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 23 очка.

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