"Вместе – мы сила": Верес поблагодарил защитников Украины на фоне российской агрессии
Коллектив ровенского клуба выразил благодарность вооруженным силам Украины за выдержку и оборону государственных границ.
"Настало непростое время для Украины. Все мы следим за происходящими на фронте событиями.
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Наша команда хочет поблагодарить всех бойцов и тех, кто занимается обороной нашего государства. Вместе – мы сила и все мы – в единстве. Слава Украине! Героям слава!" – сказал капитан Вереса Богдан Когут в видеоролике, который ровенчане презентовали в своих соцсетях.
Напомним, на зимнюю паузу подопечные Юрия Вирта ушли на девятой строчке турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 23 очка.
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