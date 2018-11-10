Райола запропонував Ювентусу підписати Де Лігта

Відомий футбольний агент Міно Райола, який представляє інтереси захисника Аякса, Маттейса Де Лігта розпочав шукати своєму клієнту новий клуб.

За інформацією Sport, Райола розпочав шукати новий клуб 19-річному футболісту. Зокрема, зазначається, що Міно вже контактував з представниками Ювентуса і запропонував "б'янконері" здійснити гучне підписання Де Лігта влітку.

Мілан близький до підписання Бенатія

Агент також має намір поговорити з представниками Атлетіко і Сампдорії щодо потенційного переходу Маттейса. Зазначається, що Де Лігт хоче продовжити кар'єру саме в Ювентусі, незважаючи на інтерес до гравця з боку Барселони та інших великих європейських клубів.

Міно Райола: від продажу піци до агента Ібрагімовіча, Погба і Доннарумми – хитрий геній, який відважився обізвати Златана і не хотів заходити в Україну