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Райола запропонував Ювентусу підписати Де Лігта

13:54 197 Читать на русском
Райола запропонував Ювентусу підписати Де Лігта
Маттейс Де Лігт / соцмережі

Відомий футбольний агент Міно Райола, який представляє інтереси захисника Аякса, Маттейса Де Лігта розпочав шукати своєму клієнту новий клуб.

За інформацією Sport, Райола розпочав шукати новий клуб 19-річному футболісту. Зокрема, зазначається, що Міно вже контактував з представниками Ювентуса і запропонував "б'янконері" здійснити гучне підписання Де Лігта влітку.

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Агент також має намір поговорити з представниками Атлетіко і Сампдорії щодо потенційного переходу Маттейса. Зазначається, що Де Лігт хоче продовжити кар'єру саме в Ювентусі, незважаючи на інтерес до гравця з боку Барселони та інших великих європейських клубів.

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Теги
Ювентус Ювентус Італія Аякс Аякс Міно Райола Маттейс Де Лігт Маттейс Де Лігт Трансфери Ювентуса
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