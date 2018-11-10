Райола предложил Ювентусу подписать Де Лигта

Известный футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы защитника Аякса, Маттейса Де Лигта, начал искать своему клиенту новый клуб.

По информации Sport, Райола начал искать новый клуб 19-летнему футболисту. В частности, отмечается, что Мино уже контактировал с представителями Ювентуса и предложил "бьянконери" осуществить громкое подписание Де Лигта летом.

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Агент также намерен поговорить с представителями Атлетико и Сампдории о потенциальном переходе Маттейса. Отмечается, что Де Лигт хочет продолжить карьеру именно в Ювентусе, несмотря на интерес к игроку со стороны Барселоны и других известных европейских клубов.

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