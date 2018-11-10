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Райола предложил Ювентусу подписать Де Лигта

13:55 40 Читати українською
Райола предложил Ювентусу подписать Де Лигта
Маттейс Де Лигт / соцсети

Известный футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы защитника Аякса, Маттейса Де Лигта, начал искать своему клиенту новый клуб.

По информации Sport, Райола начал искать новый клуб 19-летнему футболисту. В частности, отмечается, что Мино уже контактировал с представителями Ювентуса и предложил "бьянконери" осуществить громкое подписание Де Лигта летом.

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Агент также намерен поговорить с представителями Атлетико и Сампдории о потенциальном переходе Маттейса. Отмечается, что Де Лигт хочет продолжить карьеру именно в Ювентусе, несмотря на интерес к игроку со стороны Барселоны и других известных европейских клубов.

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Теги
Ювентус Ювентус Италия Аякс Аякс Мино Райола Маттейс Де Лигт Маттейс Де Лигт Трансферы Ювентуса
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