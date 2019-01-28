В матчі 21 туру Ла Ліги Алавес оступився у матчі з Райо Вальєкано. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2018/19, 21 тур

Алавес – Райо Вальєкано – 0:1

Гол: Де Томас, 47

Райо Вальєкано несподівано обіграв Алавес. Перший тайм команди провели приблизно на рівних, а одразу по перерві Райо Вальєкано вийшов вперед завдяки голу Де Томаса. Алавес міг дуже швидко зрівняти рахунок, проте після перегляду відеоповтору арбітр вирішив не призначати пенальті. Господарі намагались відігратись до кінця матчу, проте Райо втримав перемогу.

Райо Вальєкано завдяки своїй звитязі набрав 23 пункти та піднявся із зони вильоту, Алавес з 32 очками залишився на 5 сходинці.