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Райо Вальєкано несподівано обіграв Алавес

28 січня 23:53 39 Читать на русском
Райо Вальєкано несподівано обіграв Алавес
Алавес – Райо Вальєкано – 0:1 / Сайт Ла Ліги

В матчі 21 туру Ла Ліги Алавес оступився у матчі з Райо Вальєкано. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2018/19, 21 тур

Алавес – Райо Вальєкано – 0:1

Гол: Де Томас, 47

Райо Вальєкано несподівано обіграв Алавес. Перший тайм команди провели приблизно на рівних, а одразу по перерві Райо Вальєкано вийшов вперед завдяки голу Де Томаса. Алавес міг дуже швидко зрівняти рахунок, проте після перегляду відеоповтору арбітр вирішив не призначати пенальті. Господарі намагались відігратись до кінця матчу, проте Райо втримав перемогу.

Райо Вальєкано завдяки своїй звитязі набрав 23 пункти та піднявся із зони вильоту, Алавес з 32 очками залишився на 5 сходинці.

Іспанія21 турМендісорроса (Віторія-Гастейс)

Алавес - Райо Вальєкано: Понеділок 28 січня 2019

Алавес
Матч завершено
0 : 1
Райо Вальєкано
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Райо Вальєкано Райо Вальєкано Іспанія Алавес Алавес Алавес - Райо Вальєкано
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