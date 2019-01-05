Райо Вальєкано мінімально здолав Вальядолід: 18 тур Ла Ліги, матчі суботи

В матчі 18 туру Ла Ліги Райо Вальєкано на виїзді обіграв Вальядолід. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2018/19, 18 тур

Вальядолід – Райо Вальєкано – 0:1

Гол: Медран, 1

Нереалізований пенальті: Мічел, 87

Алавес – Валенсія – початок матчу о 17:15

Уеска – Бетіс – початок матчу о 21:45

Не встигли Райо Вальєкано та Вальядолід розпочати матч, як мадридці вийшли вперед в рахунку. Після класної комбінації Де Томас видав зручну передачу на Медрана, а той з кута воротарського пробив точно у дальній кут. Однак після цього команди грали абсолютно на рівних, але у Вальядоліда були проблеми з реалізацією. Мічел наприкінці гри примудрився не реалізувати пенальті, який був останнім шансом його команди бодай на нічию.

Завдяки цій перемозі Райо Вальєкано набрав 16 очок та все ще залишається у зоні вильоту, Вальядолід з 21 пунктами розташувався на 14 місці.