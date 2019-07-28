Рауль програв дебютний поєдинок на чолі Кастільї

Легенда Реала Рауль Гонсалес провів перший матч на посаді тренера Кастільї.

Вчора, 27 липня, резервна команда Реала провела товариський поєдинок з Мірандесом, який закінчився поразкою колективу Рауля з рахунком 1:2. Це був дебютний матч легендарного нападника на чолі Кастільї.

Рауль офіційно очолив Кастілью

Зауважимо, що команда Рауля виступала неосновним складом, адже лідери або ж перебували разом з основною командою на зборах, або грали у фіналі юнацького чемпіонату Європи.

Нагадаємо, Кастілья виступатиме у третьому дивізіоні Іспанії – Сегунді Б. Дубль Реала не зміг підвищитися в класі минулого сезону, оскільки програв Картахені у півфіналі плей-офф за вихід в Сегунду.

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