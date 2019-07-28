Рауль проиграл дебютный поединок во главе Кастильи

Легенда Реала Рауль Гонсалес провел первый матч на посту тренера Кастильи.

Вчера, 27 июля, резервная команда Реала провела товарищеский поединок с Мирандесом, который закончился поражением коллектива Рауля со счетом 1:2. Это был дебютный матч легендарного нападающего во главе Кастильи.

Рауль официально возглавил Кастилью

Заметим, что команда Рауля выступала неосновным составом, ведь лидеры или находились вместе с основной командой на сборах, или играли в финале юношеского чемпионата Европы.

Напомним, Кастилья выступать в третьем дивизионе Испании – Сегунде Б. Дубль Реала не смог повыситься в классе в прошлом сезоне, поскольку проиграл Картахени в полуфинале плей-офф за выход в Сегунду.

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