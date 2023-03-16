Ліга Європи. 1/8 фіналу, матчі-відповіді

Бетіс – Манчестер Юнайтед – 0:1 (за сумою двох матчів – 1:5)

Гол: Рашфорд, 56

Фенербахче – Севілья – 1:0 (за сумою двох матчів – 1:2)

Гол: Валенсія, 41

Фрайбург – Ювентус – 0:2 (за сумою двох матчів – 0:3)

Голи: Влаховіч, 45, К'єза, 90+5

Вилучення: Гульде, 44 (Ф)

Манчестер Юнайтед розгромив Бетіс у першому матчі, але Ерік Тен Хаг все одно не застосував тотальну ротацію, замінивши лише кількох основних футболістів. "Дияволи" мінімально перемогли на виїзді. Єдиний гол у зустрічі дальнім ударом забив Рашфорд.

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Фрайбург у першому поєдинку з Ювентусом завдав лише одного удару. У матчі-відповіді німці вдесятеро частіше били по воротах, але знову програли. Перший гол Влаховіча скасували через офсайд, однак серб отримав ще один шанс і реалізував пенальті. Ювентус весь другий тайм грав у більшості – крапку поставив К'єза.

Севілья вдома переграла Фенербахче з різницею у два голи, а на виїзді – поступилася з різницею в один. Турки домінували, створили багато моментів, але забили лише раз (Валенсія з пенальті). Севілья вистраждала чвертьфінал Ліги Європи.