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Рамос відзначився ганебним вчинком на тренуванні – напруга в Реалі зростає

22 жовтня 15:14 8476 Читать на русском
Рамос відзначився ганебним вчинком на тренуванні – напруга в Реалі зростає
У Рамоса здають нерви

Захисник Реала Серхіо Рамос зірвався на тренуванні мадридського гранда перед матчем проти чеської Вікторії у Лізі чемпіонів.

Під гарячу руку Рамоса, обуреного серією невдалих результатів "бланкос", потрапив молодий кантерано Серхіо Регульйон. Намагаючись перехопити м'яча, 21-річний захисник легко задів рукою обличчя капітана Реала та наразився на шалену лють. Рамос двічі влупив м'ячем по своєму партнеру, який жодним чином не відповів, опустивши голову. Заспокоїти легенду королівського клубу вдалося лише Луці Модрічу.

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Цікаво, що після тренування Хулен Лопетегі, спілкуючись з пресою, заявив, що у роздягальні команди панує хороша атмосфера. За словами баска, серія невдач згуртувала команду і кожен готовий битись за свого партнера.

До слова, Реал не перемагає у Прімері вже 4 матчі поспіль, опустившись на 7 місце. Хулен Лопетегі може бувти звільнений у найближчі дні.

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Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Серхіо Рамос Серхіо Рамос Головне Серхіо Регілон Серхіо Регілон
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