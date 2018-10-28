Президент Реала Перес зустрівся з Лопетегі після поразки від Леванте – відомі результати розмови

Президент Реала Флорентіно Перес провів зустріч з головним тренером Хуленом Лопетегі після сенсаційного програшу вдома Леванте (1:2) у матчі 9 туру Ла Ліги.

Після матчу 9 туру Ла Ліги Реал – Леванте (1:2) головний тренер "вершкових" Хулен Лопетегі мав зустріч з президентом клубу Флорентіно Пересом, повідомляє Cadena SER.

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Зустріч тривала не більше 15 хвилин і повідомляється, що саме баскський фахівець готуватиме команду до матчу Ліги чемпіонів проти чемпіона Чехії Вікторії Пльзень, який відбудеться 23 жовтня.

Також Перес заходив у роздягальню команди, і капітан Серхіо Рамос прокоментував ситуацію, що склалась.

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"Це нормально, коли тебе критикують. Не тільки Хулена. Ми всі її отримуємо, і ті, хто грають, отримують критики найбільше. Для наших вболівальників нормально злитись на невдалі результати. Треба об'єднатись більше, ніж коли-небудь, це єдиний спосіб рухатись вперед.

Я завжди кажу, що зміна тренера не має хорошого впливу. Ми стоїмо за Хулена, він прекрасний наставник і зараз треба зберігати спокій", – сказав Рамос.

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