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Президент Реала Перес зустрівся з Лопетегі після поразки від Леванте – відомі результати розмови

20 жовтня 22:49 2705 Читать на русском
Президент Реала Перес зустрівся з Лопетегі після поразки від Леванте – відомі результати розмови
Хулен Лопетегі / соцмережі

Президент Реала Флорентіно Перес провів зустріч з головним тренером Хуленом Лопетегі після сенсаційного програшу вдома Леванте (1:2) у матчі 9 туру Ла Ліги.

Після матчу 9 туру Ла Ліги Реал – Леванте (1:2) головний тренер "вершкових" Хулен Лопетегі мав зустріч з президентом клубу Флорентіно Пересом, повідомляє Cadena SER.

Реал – Леванте – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Зустріч тривала не більше 15 хвилин і повідомляється, що саме баскський фахівець готуватиме команду до матчу Ліги чемпіонів проти чемпіона Чехії Вікторії Пльзень, який відбудеться 23 жовтня.

Також Перес заходив у роздягальню команди, і капітан Серхіо Рамос прокоментував ситуацію, що склалась.

Лопетегі відреагував на інформацію про свою можливу відставку з Реала

"Це нормально, коли тебе критикують. Не тільки Хулена. Ми всі її отримуємо, і ті, хто грають, отримують критики найбільше. Для наших вболівальників нормально злитись на невдалі результати. Треба об'єднатись більше, ніж коли-небудь, це єдиний спосіб рухатись вперед.

Я завжди кажу, що зміна тренера не має хорошого впливу. Ми стоїмо за Хулена, він прекрасний наставник і зараз треба зберігати спокій", – сказав Рамос.

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Реал Мадрид - Леванте: Субота 20 жовтня 2018

Реал Мадрид
Матч завершено
1 : 2
Леванте
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