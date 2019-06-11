Рамос пояснив, чому поступився Мораті правом пробити пенальті в матчі зі Швецією

Капітан збірної Іспанії Серхіо Рамос задоволений результатами команди у матчах відбору на Євро-2020.

"Ми в захваті від підсумкового результату. Нам довелося докласти серйозних зусиль, тому що суперник дуже щільно закривався. Це маленький, але важливий крок до виходу у фінальну частину Євро. Я також дуже задоволений, що ми не пропустили.

Іспанія – Швеція – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Я запропонував Мораті пробити пенальті, тому що нападники грають, щоб забивати голи, і я хотів, щоб наш форвард знову відчув задоволення від забитого м'яча. Ми працюємо як команда, і не має значення, хто забиває", – цитує Рамоса офіційний сайт УЄФА.

Іспанія набрала 12 очок і закріпилася на першому місці в групі F. Шведи з сімома очками залишилися другими.

Відбір на Євро-2020: Іспанія завдяки двом пенальті здолала Швецію і закріпилась на першому місці у своїй групі