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Рамос пояснив, чому поступився Мораті правом пробити пенальті в матчі зі Швецією

10:39 317 Читать на русском
Рамос пояснив, чому поступився Мораті правом пробити пенальті в матчі зі Швецією
Серхіо Рамос / фото із соцмереж

 Капітан збірної Іспанії Серхіо Рамос задоволений результатами команди у матчах відбору на Євро-2020.

64’ Серхіо Рамос
85’ Альваро Мората
87’ Мікель Оярсабаль
 
64’ Серхіо Рамос
85’ Альваро Мората
87’ Мікель Оярсабаль

"Ми в захваті від підсумкового результату. Нам довелося докласти серйозних зусиль, тому що суперник дуже щільно закривався. Це маленький, але важливий крок до виходу у фінальну частину Євро. Я також дуже задоволений, що ми не пропустили.

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Я запропонував Мораті пробити пенальті, тому що нападники грають, щоб забивати голи, і я хотів, щоб наш форвард знову відчув задоволення від забитого м'яча. Ми працюємо як команда, і не має значення, хто забиває", – цитує Рамоса офіційний сайт УЄФА.

Іспанія набрала 12 очок і закріпилася на першому місці в групі F. Шведи з сімома очками залишилися другими.

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Євро-2020 Серхіо Рамос Серхіо Рамос Альваро Мората Альваро Мората Іспанія Іспанія Відеоновини Іспанія - Швеція
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