Рамос объяснил, почему уступил Морате право пробить пенальти в матче со Швецией

Капитан сборной Испании Серхио Рамос доволен результатами команды в матчах отбора на Евро-2020.

"Мы в восторге от итогового результата. Нам пришлось приложить серьезные усилия, потому что соперник очень плотно закрывался. Это маленький, но важный шаг к выходу в финальную часть Евро. Я также очень рад, что мы не пропустили.

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Я предложил Морате пробить пенальти, потому что нападающие играют, чтобы забивать голы, и я хотел, чтобы наш форвард снова почувствовал удовольствие от забитого мяча. Мы работаем как команда, и не имеет значения, кто забивает", – цитирует Рамоса официальный сайт УЕФА.

Испания набрала 12 очков и закрепилась на первом месте в группе F. Шведы с семью очками остались вторыми.

Отбор на Евро-2020: Испания благодаря двум пенальти одолела Швецию и закрепилась на первом месте в своей группе