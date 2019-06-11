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Рамос объяснил, почему уступил Морате право пробить пенальти в матче со Швецией

10:39 72 Читати українською
Рамос объяснил, почему уступил Морате право пробить пенальти в матче со Швецией
Серхио Рамос / фото из соцсетей

Капитан сборной Испании Серхио Рамос доволен результатами команды в матчах отбора на Евро-2020.

64’ Серхио Рамос
85’ Альваро Мората
87’ Микель Оярсабаль
 
64’ Серхио Рамос
85’ Альваро Мората
87’ Микель Оярсабаль

"Мы в восторге от итогового результата. Нам пришлось приложить серьезные усилия, потому что соперник очень плотно закрывался. Это маленький, но важный шаг к выходу в финальную часть Евро. Я также очень рад, что мы не пропустили.

Испания – Швеция – 3:0 – видео голов и обзор матча

Я предложил Морате пробить пенальти, потому что нападающие играют, чтобы забивать голы, и я хотел, чтобы наш форвард снова почувствовал удовольствие от забитого мяча. Мы работаем как команда, и не имеет значения, кто забивает", – цитирует Рамоса официальный сайт УЕФА.

Испания набрала 12 очков и закрепилась на первом месте в группе F. Шведы с семью очками остались вторыми.

Отбор на Евро-2020: Испания благодаря двум пенальти одолела Швецию и закрепилась на первом месте в своей группе

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Евро-2020 Серхио Рамос Серхио Рамос Альваро Мората Альваро Мората Испания Испания Видеоновости Испания - Швеция
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