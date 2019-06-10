Відбір на Євро-2020: Іспанія завдяки двом пенальті здолала Швецію і закріпилась на першому місці у своїй групі

У відборі до Євро-2020 у групі F шведи з розгромним рахунком поступились іспанцям. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

В рамках відбору до Євро-2020 у групі F зустрічались її лідери – збірні Іспанії та Швеції. Іспанці – беззаперечні фаворити групи – вигралі всі три матчі і підходили до поєдинку з максимальною кількістю очок. Шведи у цьому відборі ще також не знали поразок, однак матч з Норвегією звели у нічию.

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З перших хвилин господарі кинулись атакувати. Витримавши стартовий натиск, "синьо-жовті" мали непогану нагоду відзначитись: Маркус Берг пробивав на силу, однак захисник підставився під удар і загасив атаку. А на чотирнадцятій хвилині вже голкіпер шведів Робін Ольсен видав суперсейв і врятував свої ворота від вірного гола після потужного удару у праву дев’ятку Фабіана Руїса. За дві хвилини Іспанія вийшла вперед: Даніель Парехо забив чистий гол, однак арбітр зафіксував положення поза грою і не зарахував взяття воріт. Відеоповтори підтвердили, що бригада арбітрів прийняла хибне рішення.

В середині першого тайму гості провели вимушену заміну: Жорді Альба у грубому підкаті зупинив перспективну контратаку суперника і травмував Віктора Клаесона. Наприкінці тайму "червона фурія" взяла в облогу штрафний майданчик шведів і бомбардувала його навісними передачами та потужними ударами – фортуна у цей момент була на боці "синьо-жовтих". На останній хвилині Серхіо Рамос ефектно впав у штрафному майданчику суперника натякаючи на пенальті – суддя не оцінив акторську гру капітана збірної Іспанії.

Друга половина зустрічі розпочалась із масованих атак іспанців – в одного лише Іско було мінімум дві стопроцентні нагоди відкрити рахунок. Гості фактично не переходили за лінію воріт суперника несамовито відбиваючись від потуг суперника. Кутові, закидання у штрафний майданчик, дальні удари, постріли з близької відстані – іспанці задіяли весь можливий арсенал аби забити, однак "синьо-жовті" стояли "на смерть". Зрештою на 63-й хвилині арбітр призначив пенальті за гру рукою Себастьяна Ларссона. Одинадцятиметровий чітко реалізував Серхіо Рамос.

Шведи одразу ж кинулись відігруватись, але кволі спроби атакувати розбивались об стіну захисту суперника. За п’ять хвилин до закінчення матчу арбітр призначив другий пенальті у ворота гостей: Філіп Хеландер підставився у штрафному майданчику під Альваро Морату і арбітр вказав на позначку. Сам винуватець і реалізував одинадцятиметровий. А через дві хвилини Мікель Оярсабаль, який проводив лише другий матч за збірну, отримав чудовий пас від Фабіана Руїса і ефектно пробив у дальній кут. Господарі створили ще кілька моментів, однак рахунок на табло не змінився.

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