Іспанія – Швеція – 3:0 – відео голів та огляд матчу

У відборі до Євро-2020 у групі F шведи з розгромним рахунком поступились іспанцям. Дивіться відеоогляд поєдинку на "Футбол 24".

Всі голи у звітному поєдинку були забиті у другому таймі. Спочатку іспанці реалізували два пенальті, а перед фінальним свистком Мікель Оярсабаль, який проводив лише другий матч за збірну, забив дебютний гол у складі національної команди.

Відбір на Євро-2020: Іспанія завдяки двом пенальті здолала Швецію і закріпилась на першому місці у своїй групі