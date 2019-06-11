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Іспанія – Швеція – 3:0 – відео голів та огляд матчу

09:20 217 Читать на русском
Іспанія – Швеція – 3:0 – відео голів та огляд матчу
Іспанія – Швеція – 3:0 – відео голів та огляд матчу

 У відборі до Євро-2020 у групі F шведи з розгромним рахунком поступились іспанцям. Дивіться відеоогляд поєдинку на "Футбол 24".

64’ Серхіо Рамос
85’ Альваро Мората
87’ Мікель Оярсабаль
 
64’ Серхіо Рамос
85’ Альваро Мората
87’ Мікель Оярсабаль

Всі голи у звітному поєдинку були забиті у другому таймі. Спочатку іспанці реалізували два пенальті, а перед фінальним свистком Мікель Оярсабаль, який проводив лише другий матч за збірну, забив дебютний гол у складі національної команди.

Відбір на Євро-2020: Іспанія завдяки двом пенальті здолала Швецію і закріпилась на першому місці у своїй групі

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Україна – Люксембург: онлайн-трансляція матчу кваліфікації до Євро-2020 – як це було
00:10
30441
Теги
Відеоновини Євро-2020 Іспанія - Швеція Іспанія Іспанія Швеція Швеція
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