Бразилія – Коста-Ріка: прогноз на матч ЧС-2018

Бразилія та Коста-Ріка зустрінуться 22 червня на груповому етапі чемпіонату світу 2018. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Бразилія – Коста-Ріка відбудеться 22 червня у Санкт-Петербурзі на стадіоні Крестовський. Початок гри – 15:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

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Бразилія – Коста-Ріка, прогноз букмекерів на матч:

Фахівці авторитетної букмекерської контори William Hil вважають Бразилію фаворитом зустрічі. Коефіцієнт на перемогу команди Тіте становить 1.18, а потенційний тріумф Коста-Ріки оцінюють балом 17. Цінник нічиєї – 6.50.

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Bet36 також вважає, що Бразилія має значно більше шансів на перемогу. На тріумф "селесао" ставлять 1.22, а Коста-Ріки – 19. Нічийний підсумок матчу оцінюється все тим же балом 6.50.

Практично не сумніваются у перемозі Бразилії й букмекери із Bwin. На перемогу 5-разових чемпіонів світу коефіцієнт становить 1.18, а їх суперників – 17.50.