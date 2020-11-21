Захисник Зеніта Ярослав Ракицький був вилучений з поля у матчі 15-го туру РПЛ проти Ахмата.

Чемпіонат Росії 2020/21, 15-й тур

Ахмат – Зеніт – 2:2

Голи: Беріша, 26, 53, (пен.) – Кузяєв, 16, Ловрен, 48

Вилучення: Ракицький, 90+1 (Зеніт)

В першому таймі команди обмінялись голами – на забитий м'яч Кузяєва результативно відповів Беріша після шедевральної передачі Поляруса. На початку другої половини Ловрен знову вивів пітерців уперед, проте той таки Беріша ефектним пенальті знову зрівняв рахунок, який протримався до фінального свистка.

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Відзначимо, що після пенальті Ракицький отримав жовту картку за суперечки з арбітром, а наприкінці зустрічі українець наступив на ногу супернику, після чого був вилучений з поля.

Навіть із нічиєю Зеніт набрав 31 очко та очолює чемпіонат Росії, випереджаючи ЦСКА за додатковими показниками, а Ахмат із 24 пунктами розташувався на 5 сходинці.

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Відео асисту Поляруса: