Защитник Зенита Ярослав Ракицкий был удален с поля в матче 15-го тура РПЛ против Ахмата.

Чемпионат Росии 2020/21, 15-й тур

Ахмат – Зенит – 2:2

Голы: Бериша, 26, 53, (пен.) – Кузяев, 16, Ловрен, 48

Удаление: Ракицкий, 90+1 (Зенит)

В первом тайме команды обменялись голами – на забитый мяч Кузяева результативно ответил Бериша после шедевральной передачи Поляруса. В начале второй половины Ловрен снова вывел питерцев вперед, однако тот же Бериша эффектным пенальти снова сравнял счет, который продержался до финального свистка.

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Отметим, что после пенальти Ракицкий получил желтую карточку за споры с арбитром, а в конце встречи украинец наступил на ногу сопернику, после чего был удален с поля.

Даже с ничьей Зенит набрал 31 очко и возглавляет чемпионат России, опережая ЦСКА по дополнительным показателям, а Ахмат с 24 пунктами расположился на 5 строчке.

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Видео ассиста Поляруса: