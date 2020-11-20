Колишній захисник збірної України Артем Федецький закликав не критикувати Анатолія Тимощука через те, що той працює в пітерському Зеніті.

"У нього все нормально. Він зараз повністю сконцентрований на команді. Він живе в Санкт-Петербурзі, в Луцьку я його вже давно не бачив.

Тимощук зізнався, що заважає йому приїхати в Україну

Наші журналісти люблять роздути. Будучи футболістами збірної України, ми разом їздили до військового шпиталю у Львові, провідували наших героїв АТО. А коли він поїхав в Росію, то і з того боку була критика: "Чому не поїхав до Донецька, де розбомбили будинки?"

Я в цьому плані його розумію, що він намагався давати поменше коментарів. Я його позицію знаю. Тимоха – українець. А так йому прилітало з обох сторін, що він спочатку поїхав до військових, потім відмовився. Толик допомагав армії.

Морально, може, його трохи прибивало. Але він пацан стійкий, зі своєю позицією. Він розуміє ситуацію і знає, де він зараз живе. Хоча він українець, але живе в Росії", – поділився Федецький в коментарі От души в душу.

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