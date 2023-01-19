"Ракицький ще у збірну України зможе повернутись", – Буряк
Колишній гравець і тренер Динамо Леонід Буряк висловився щодо перспектив Ярослава Ракицького у Шахтарі.
"Він покинув Росію, як тільки вона розпочала повномасштабну агресію проти України. Все, що міг на той момент, він зробив. До Шахтаря Ракицький повернувся з чемпіонату Туреччини. Він багато свого часу зробив для "гірників" і для збірної України.
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Щодо форми Ракицького, то це має оцінити тренер. Розраховували ж на щось, коли його підписували, і знали, що в Шахтарі є талановиті молоді захисники… Ракицький – не дитина, він розуміє, що його взяли не для того, щоб просто працевлаштувати. Не виключаю, що він ще у збірну України зможе повернутись", – цитує Буряка FootBoom.
Нагадаємо, 33-річний оборонець підписав із донеччанами контракт до кінця сезону. Поточну кампанію розпочинав у складі турецького Адана Демірспора, але на початку грудня сторони розірвали угоду.
Ракицький є вихованцем Шахтаря і грав за основну команду "гірників" з 2009 по 2019 років, після чого перебрався в російський Зеніт.
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