Наполі на останніх хвилинах врятувався від поразки в матчі проти Адана Демірспор (2:2).

Товариський матч

Наполі – Адана Демірспор – 2:2

Голи: Лосано, 56, 90+4 – Балотеллі, 74 (п), Сарі, 88 (п)

У першому таймі італійці домінували над суперником, але не змогли забити легальний м'яч. Гол Осімхена скасували через офсайд. Зате по перерві з цим проблем не виникло. Відзначився Лосано.

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Проте турки відігралися. Маріо Балотеллі заробив і сам реалізував пенальті. Ярослав Ракицький вперше зіграв за свій новий клуб і допоміг організувати гол. Фірмова діагональ захисника перетворилася на ще один пенальті у ворота Наполі. Щоправда, втримати перемогу не вдалося. Одним із винуватців у пропущеному голі став той таки Ракицький, який невдало заблокував простріл Лосано.