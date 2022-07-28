Наполи на последних минутах спасся от поражения в матче против Адана Демирспора (2:2).

Товарищеский матч

Наполи – Адана Демирспор – 2:2

Голы: Лосано, 56, 90+4 – Балотелли, 74 (п), Сари, 88 (п)

В первом тайме итальянцы доминировали над соперником, но не смогли забить легальный мяч. Гол Осимхена отменили из-за офсайда. Зато после перерыва с этим проблем не возникло. Отличился Лосано.

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Однако турки отыгрались. Марио Балотелли заработал и сам реализовал пенальти. Ярослав Ракицкий впервые сыграл свой новый клуб и помог организовать второй гол. Фирменная диагональ защитника превратилась в еще один пенальти в ворота Наполи. Правда, одержать победу не удалось. Одним из виновников в пропущенном мяче стал Ракицкий, который неудачно заблокировал прострел Лосано.