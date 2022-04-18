Ветеран Металіста Руслан Фомін переконаний, що Ярослав Ракицький спокутував провину 3 років виступів у Росії.

Гравці разом виступали в Шахтарі, а кілька днів тому перетнулися на турецьких зборах Металіста.

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"Ракицький? Та це чистий патріот. Він чистий українець. Він приїхав до Туреччини, приєднався до нас, ми з ним розмовляли. Він дуже переживає. Видно, що він наш хлопець, наш козак", – заявив Фомін в коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, Ракицький публічно засудив вторгнення Росії в Україну і розірвав контракт із Зенітом за 3 місяці то завершення. Зараз центрбек тренується із Шахтарем, проте офіційної угоди не має.

Що робити з Ярославом Ракицьким?