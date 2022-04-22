"Поступок Ракицкого заслуживает уважения? Конечно, да. Я лично не знаком с Ракицким, только через ребят. Я всегда считал его патриотом, кто-то кладет руку на сердце, кто-то нет, кто-то поет гимн, а некоторые этого не делают. Это не говорит о том, что ты патриот или нет. Ракицкий – настоящий украинец. Он молодец.

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Молчание Тимощука и Ордеца? Позиция Тимощука для меня большая загадка, и считаю, что этого никто не может понять. А Ивана Ордеца я не знаю, поэтому ничего не могу сказать по поводу его молчания", – поделился Бонадернко в интервью Fanday.

Напомним, что Ракицкий расторг контракт с Зенитом и тренируется сейчас с Шахтером, а вот Тимощук и Ордец до сих пор остаются в России, которая начала войну против Украины.

Що робити з Ярославом Ракицьким?