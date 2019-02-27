Манчестер Юнайтед націлився на Ракітіча

Хавбек Барселони Іван Ракітіч влітку може перебратися на Туманний Альбіон.

Манчестер Юнайтед розглядає можливість запрошення у клуб Івана Ракітіча, стверджує Daily Mail.

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Керівництво "червоних дияволів" уважно спостерігає за ситуацією довкола хорвата та готове запропонувати Ракітічу солідний контракт, якщо тому таки не вдасться домовитися про нову угоду з "блаугранас".

Нагадаємо, іспанські ЗМІ стверджують, що Іван більше не входить у плани Барселони попри бажання гравця залишитися у Каталонії. У послугах Ракітіча всерйоз зацікавлений Інтер, який пропонує йому 6,5 мільйона євро на рік, а також Челсі, ПСЖ та Баварія.

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